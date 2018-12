Hauglie flytter sextrakassering fra domstoler til nemnd

Regjeringen legger til våren fram et lovforslag om å flytte saker som gjelder seksuell trakassering fra domstolene til Likestillingsnemnda.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier hensikten med endringen er at det skal bli tryggere for alle som er på jobb, melder NRK. Forslaget kommer over nyttår, selv om arbeidsgiverne sier nei.

– Det har vært ulike synspunkter, men i all hovedsak har det vært positive tilbakemeldinger på høringen, sier statsråden.

– Vi tar sikte på å legge fram et forslag til våren, nettopp for å sikre at denne typen saker blir ivaretatt på en bedre og enklere måte enn det vi har sett i dag, hvor få saker kommer til domstolene, sier Hauglie.

Hun mener omfanget av seksuell trakassering er stort, og at man må finne en bedre måte å løse disse sakene på.

Stortinget vedtok i vår at Diskrimineringsnemnda skal få myndighet til å behandle saker om seksuell trakassering. Stortinget sluttet også opp om at regjeringen skal styrke Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) hjelpearbeid for dem som rammes av seksuell trakassering, og om at regjeringen skal styrke veiledningstilbudet til LDO.

