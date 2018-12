Fant profilen til kona på datingside

46-åringen ble rasende da han så at kona hadde en profil på en datingside der hun søkte andre menn.

46-åringen og kvinnen traff hverandre på en chatte/datingside på internett og kvinnen var da bosatt i utlandet.

46-åringen besøkte henne i 2013 og de bestemte seg for å inngå ekteskap.

Fornærmede kom til Norge i november 2013 og paret giftet seg i mars 2014 der de etablerte seg i 46-åringens bolig på Sola.

Ifølge dommen fra Stavanger tingrett oppsto det tidlig problemer i ekteskapet.

Da saken nylig var oppe i retten anførte politiadvokat Kristin Aasberg Ueland, aktor i saken, at forholdene ikke var alvorlige nok til at de kunne rammes av straffebudet «mishandling i nære relasjoner».

Ueland anførte også at flere av punktene i tiltalen var foreldet, noe retten var enig i.

Retten kom imidlertid til at han skulle dømmes for to tilfeller av legemsfornærmelse.

46-åringen forklarte i retten at han rundt den 15. desember 2015 skulle vise arbeidskolleger datingsiden hvor han traff sin kone.

I den forbindelse så han at hun hadde lagt ut en ny profil, der hun søkte andre menn.

Konas forklaring på dette var at profilen var lagt ut av en venninne uten hennes kunnskap.

Dette festet ikke 46-åringen lit til.

Ville få henne ut

Etter en opphisset krangel ville han avslutte ekteskapet og få kona ut av deres felles hjem.

Han tok da tak i hennes underarm og halte og dro henne med seg mot utgangsdøren, mens kona strittet imot.

Ved utgangsdørene klarte kona å ta et spenntak mot dørkarmen.

46-åringen oppga forsøket med å kaste henne ut, men fornærmede forlot etter noen tid stedet.

Stavanger tingrett kom til at i tillegg til at maktbruken opplevdes som smertefull, så representerte forsøket på utkastelse en betydelig psykisk krenkelse.

Følte seg som en hund

Fornærmede har forklart at hun følte seg som en hund, og at hun opplevde det som tungt, ettersom hun var alene i et fremmed land, uten familie eller andre hun kunne søke hjelp hos.

Retten kom også til at det sinne 46-åringen opplevde da han var på datingsiden ikke kunne gjøre legemskrenkelsen straffri.

«Det er ikke i noe tilfelle snakk om en særlig provoserende ytring, men sjalusi og mistanke om utroskap. Dette er ofte bakgrunnen for vold mellom ektefeller, og medfører ikke at straff skal bortfalle», heter det i dommen.

Neste voldsepisode skal ha funnet sted i august i fjor.

Da skal fornærmede ha oppsøkt 46-åringen i forbindelse med at hun skulle hente noe og diskutere separasjonspapirene som 46-åringen ønsket hennes underskrift på.

Da oppsto det en ny krangel mellom dem.

Slo med lysestake



46-åringen har forklart at kona slo en lysestake mot hans bærbare PC slik at skjermen på denne knuste.

Fornærmede har forklart at dette var et uhell.

Dermed forsøkte 46-åringen på nytt å dra henne ut av huset, angivelig for å hindre at andre gjenstander ble ødelagt.

Kona gjorde motstand da hun ikke hadde fått hentet tingene sine.

Svært opprørt situasjon



I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at de to forholdene ikke var av de mest alvorlige.

I formildende retning ble det også lagt vekt på at begge tilfellene har funnet sted i en svært opprørt situasjon, hvor 46-åringens primære formål med handlingene, har vært å få fornærmede ut av huset.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 30 dager.

Han ble også dømt til å betale 10.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

(Artikkelen er først publisert i Roganytt/Dagsavisen)