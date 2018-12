Norges best betalte advokat tjente over 33 millioner kroner i fjor

Hans Peter Sverdrup og Hanne Sverdrup Dahl er de to advokatene i Norge som tjente desidert best i 2017. De hadde begge en årslønn på over 33 millioner kroner.

Søskenbarnene Sverdrup fra Kontrakt og Sverdrup Dahl fra Advokatfirmaet Dahl tjene henholdsvis 33,7 millioner kroner og 33,1 millioner kroner i fjor, viser Finansavisens årlige inntektsliste over norske advokater. De ønsker ikke å kommentere inntekt og plassering på listen overfor avisen, men ifølge Finansavisen skyldes inntektshoppet salg av en stor tomt ved Ski i Akershus, der det er planlagt inntil 800 boliger samt næringsbygg. Nedover på listen følger Bjørn Halvor Kise i Simonsen Vogt Wiig med en inntekt på 24, 5 millioner kroner, og Dag Sigvart Kaada i advokatfirmaet Schjødt med 19,4 millioner kroner i inntekt. Advokatfirmaet Schjødt har fem advokater blant de ti med høyest inntekt, ifølge avisen. (©NTB)