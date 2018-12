Fem ungdommer mistenkt for trusler om skoleskyting i Trondheim

Fem ungdommer er mistenkt for trusler om skoleskyting ved Rosenborg skole i Trondheim, skriver Adresseavisen. Flere av dem er under kriminell lavalder.

I tillegg er to ungdommer mistenkt for ildspåsettelse i et garderobeskap ved ungdomsskolen forrige uke.

– Én av dem som er mistenkt for ildspåsettelsen er også mistenkt i saken hvor det ble avdekket to lapper med trusler om skoleskyting, sier politiadvokat Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Bøklepp sier de har avhørt fem ungdommer som er mistenkt for å stå bak de to lappene.

Fredag 19. oktober ble en lapp stukket under døra på arbeidsrommet til lærerne. På den sto det at det skulle skje en skoleskyting samme dag, ifølge politiet. Det samme skjedde fire dager seinere, hvor en ansatt finner en ny lapp utenfor hovedinngangen med samme trussel.

