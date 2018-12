Bakke-Jensen: – Skjønner ikke anklager om hemmelighold

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) må legge fram det formelle grunnlaget for å holde tilbake informasjon om fregattulykken, krever Ap, Sp og SV.

– Etter vår oppfatning hersker det tvil om det formelle grunnlaget for regjeringens linje om å være svært tilbakeholdne med å dele med offentligheten hva Forsvaret selv så langt vet om årsakene til ulykken, skriver de forsvarspolitiske talspersonene Liv Signe Navarsete (Sp), Audun Lysbakken (SV) og Anniken Huitfeldt (Ap) i et brev som onsdag ble sendt til Bakke-Jensen.

De tre ber forsvarsministeren redegjøre for det formelle grunnlaget for å holde tilbake informasjon om hva som skjedde da fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola i Øygarden natt til torsdag 8. november.

– Skjønner ingenting

– Jeg skjønner ikke dette. Jeg holder ingen ting hemmelig, sier Bakke-Jensen til NTB. Han viser til at den informasjonen om hendelsesforløpet som Sjøforsvaret har, blant annet lydlogg og navigasjonsdata, er overlevert til politiet og havarikommisjonen.

– Dette er i henhold til regler for etterforskning av slike hendelser. Jeg har aldri hatt denne informasjonen, understreker forsvarsministeren.

– Jeg svarer gjerne på brev fra opposisjonen om denne saken. Men det er uriktig å gjøre dette til en sak om hemmelighold. Vi har ikke hemmeligholdt noe i det hele tatt, sier Bakke-Jensen, som sier at han gjerne stiller i Stortinget for å redegjøre om saken.

– Jeg mener også det er et viktig premiss for åpenhet at man respekterer at forskjellige institusjoner og personer har forskjellige roller. Det er en forståelse jeg savner hos de tre brevskriverne, sier han.

Overrasket

Navarsete, Lysbakken og Huitfeldt sier på sin side at de ble mildt sagt overrasket over Bakke-Jensens oppgjør med pressen i en samtale med NRK som ble vist tirsdag kveld og hans påfølgende uttalelser i Debatten.

Ifølge forsvarsministeren bør mediene avvente Havarikommisjonens rapport. Han mener mediedekningen av havariet «tilslører, farger, sminker og fordreier» saken.

– Etter opptredenen på NRK, hvor et samlet journalistkorps fikk på pukkelen for i det hele tatt å skrive om saken, vil vi vite hva som er hans formelle grunnlag for å unnta fra offentlighet såpass mye, sier Huitfeldt til NTB.

– Jeg ble urolig. Det var nesten så han trengte sin egen havarikommisjon etter opptredenen på NRK, sier Lysbakken, men føyer til at dersom Bakke-Jensen med loven i hånd kan holde tilbake informasjon, må det respekteres.

– Men dette må vi få klarhet i, sier SV-lederen.

Spekulasjon

Bakke-Jensen sa i spørretimen i Stortinget onsdag at han ikke ville bidra til spekulasjoner.

– Av respekt for alle involverte vil jeg ikke tillate meg å spekulere om hendelsesforløpet på et begrenset faktagrunnlag. Min diskusjon i mediene har også gått på dette. At jeg nekter å gi meg inn på spekulasjoner om noe jeg ikke har kunnskap om, er ikke hemmelighold men et uttrykk for respekt for den rollen havarikommisjonen og politiet har, sier han til NTB.

– Det er jo tvert om. Det som skjer nå, er at alle spekulerer, både i mediene og folk flest som spekulerer over middagsbordet om hva som egentlig hendte. Det er en større belastning for dem som er involvert. Det kan versere mange historier som ikke er i nærheten av sannheten, men som de og familiene deres må forholde seg til, uten å kunne gå ut og korrigere, mener Navarsete.