Mirakelpredikant nekter å stoppe tross trusler om bøter

Predikant Tom Roger Edvardsen nekter å slutte med vitnesbyrd på helbredelse via bønn i markedsføring, til tross for trusler om bøter fra Forbrukertilsynet.

– Selv om jeg opplever forfølgelse kunne jeg ikke tenke meg å jobbe med noe annet, sier predikant Tom Roger Edvardsen til Dagen.

Forbrukertilsynet har vedtatt å ilegge den omstridte mirakelpredikanten Tom Roger Edvardsen og hans organisasjon Misjonen Helse for Hele Mennesket tvangsmulkt på 20.000 kroner i uken. Også mirakelpredikant Svein-Magne Pedersens stiftelse Misjonen Jesus Leger trues med tvangsmulkt på 30.000 kroner i uken. Predikantene personlig vil bli avkrevd 10.000 kroner hver.

Mirakelpredikantene benytter vitnesbyrd på helbredelse via bønn som en del av markedsføringen for sine organisasjoner, blant annet på Stølsdokken Fjellhotell.

I flere brev påpeker tilsynet at Edvardsen tar betalt for opphold på hotellet hvor det markedsføres at helbredelser skjer, ifølge et brev avisen har fått tilgang på.

– Vi driver et hotell, vi har ansatte. Kokken må jo få betalt. De som kommer hit betaler for mat og overnatting. Forbønn er gratis, sier predikanten.

Forbrukertilsynet mener derimot at det ikke informeres på nettsidene at man kan komme og få forbønn uten å betale. Dermed rammes virksomheten av loven, skriver avisa.

Verstingliste: Disse organisasjonene bør du unngå å gi penger til