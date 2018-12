Undersøkelse: Menn tar mer ansvar i hjemmet

En undersøkelse gjort av YS-forbundet Negotia viser at en stadig større andel menn svarer at de har hovedansvaret for hus og hjem.

I undersøkelsen er kvinner og menn blitt spurt om hvem som har hovedansvaret for hus og hjem. Nesten halvparten av kvinnene – 49 prosent – opplever at det er de som sitter med hovedansvaret. 23 prosent av mennene opplever at det er de som tar mest ansvar, skriver Dagsavisen. Sammenlignet med tallene fra en tidligere undersøkelse som ble gjort i 2009, har andelen menn som svarer de har hovedansvaret økt. Samtidig faller andelen blant kvinnene. – Likestilling i arbeidslivet forutsetter likestilling i familielivet. Tallene vi legger fram viser at det går framover, men dessverre sakte, sier forbundsleder Monica A. Paulsen i Negotia til avisen. (©NTB)