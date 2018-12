Maja er fortsatt søkk borte

Politiet har så langt avhørt over hundre vitner og tatt innpå 3.000 fotografier av et turområde i søket etter polske Maja Justyna Herner (25) i Ørsta.

– Arbeidet pågår kontinuerlig. Parallelt med at vi finleser bildene, planlegger vi den videre letingen og andre opplysninger vi har innhentet slik at vi kan være mer målrettet. Men så langt er det ikke noe konkret resultat, sier politiadvokat Inger Myklebust Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB tirsdag ettermiddag.

Siden 25-åringen ble meldt savnet sist onsdag, har politiet avhørt over hundre vitner som var på tur i området der den savnede sa hun skulle gå. Politiet arbeider nå med å systematisere dette materialet for å danne seg et mer helhetlig inntrykk.

Samtidig har de et massivt fotomateriale å gjennomgå. Søndag leverte politihelikopteret over 2.600 fotografier til støtte for politiets undersøkelser.

– Vi har 20 til 25 personer som arbeider med denne saken. Mye ressurser går med til å ta avhør. I tillegg jobber vi med en god del datatekniske ting og gjennomgang av sosiale medier, sier politiadvokaten.

Ikke sikre observasjoner

Vitneopplysningene politiet har fått, er av en slik karakter at noen mener de kan ha truffet på kvinnen i fjellområdet, men dette er ikke sikre observasjoner.

– De opplysningene vi har så langt, peker i retning av at det var til fjellet hun dro, men vi har ikke sikre observasjoner i form av bilder av henne eller noe som er funnet, og som viser at hun faktisk har vært der, sier Ferstad.

Samtidig arbeider politiet med aktuelle basestasjoner der mobiltelefonen hennes kan ha slått inn. Håpet er å kunne plotte inn bevegelsesmønstret til den polske kvinnen.

– Det er for å få et sikrere holdepunkt om nøyaktig hvor hun kan være. Det er en kort avstand til dit hun parkerer bilen hun disponerte. Er vi heldige, kan vi få mer nøyaktig informasjon om bevegelsene hennes.

Politiet er åpne for at det ikke var Saudehornet 25-åringen skulle til. Det er et stort fjellområde, og hun skal ha sagt at hun skulle til «the mountains», og altså ikke oppgitt noe eksakt mål for turen.

Kom for å få jobb

Politiet er fortsatt interessert i tips. Politiadvokaten sier likevel at de har fått inn det meste fra dem som har vært i området i det aktuelle tidsrommet, og at det er ikke noe nytt.

Maja Justyna Herner hadde bare vært i Ørsta i litt over en ukes tid og kom til kommunen for å få seg jobb.

– Det var motivasjonen hennes, å jobbe. Når vi ikke har funnet henne, må vi tenke bredt. Vi må lukke alle eventualiteter. Det er en stor jobb, sier politiadvokat Inger Myklebust Ferstad.