Forsvareren: – Retten kan ikke utelukke at forklaringen til Jemtlands ektemann er riktig

For å dømme ektemannen for drapet på Janne Jemtland, må dommerne utelukke at hans forklaring er riktig – og det er det ikke dekning for, ifølge forsvareren.

Det er flere usikkerhetsmomenter på avgjørende områder i bevisbildet, hevdet forsvareren til Janne Jemtlands drapstiltalte ektemann, advokat Ida Andenæs, før forsvarerne la ned påstand om at ektemannen må frifinnes for drapet.

Og skulle retten komme til at ektemannen er skyldig i drapet, er aktoratets straffepåstand om 18 års fengsel altfor streng.

– En straff på 18 års fengsel er forbeholdt overlagte drap. Rettspraksis peker på cirka 15 års fengsel som riktig i vår sak, sa advokat Christian Flemmen Johansen.

Andenæs poengterte at tiltalte ikke trenger å overbevise retten om at det han forklarer er sant, det er tilstrekkelig at retten ikke er helt sikker på at det han sier ikke er sant.

– Det er ikke bevismessig dekning for å utelukke ektemannens forklaring, konkluderte Andenæs.

Hun hevdet at selv om Janne Jemtland hadde betrodd venner at hun ville skilles, så er det ikke sikkert ektemannen kjente til planene. Når det gjelder hvem som eier våpenet, er det flere holdepunkter for at pistolen faktisk tilhørte Janne Jemtland, og at hun oppbevarte det i nattbordsskuffen. Og selv om de sakkyndige sier det er «noe vanskelig» å rette pistolen mot sin egen panne i den situasjonen Jemtland var, så var det ikke umulig, poengterte forsvareren.

– «Noe vanskelig» kan ikke være nok til å utelukke ektemannens forklaring. Det er mulig å trekke av, og fallet bakover kan ha bidratt til å øke trykket på avtrekkeren, sa Andenæs.

Hun framholdt også at ektemannens forklaring om perioden etter skuddet har svekket hans troverdighet – men at det bare er det som skjedde før skuddet falt som er avgjørende for skyldspørsmålet. Det han foretok seg etter at kona var truffet av skuddet, og den falske forklaringen han kom med overfor politiet og venner, har ingen direkte tilknytning til spørsmålet om straffskyld.

