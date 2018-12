Politiet mener Stig Anders døde nesten to uker før han ble funnet

Politiet er ferdig med kriminaltekniske undersøkelser på stedet hvor Stig Anders Johansen (35) fra Stokmarknes ble funnet død torsdag.

Torsdag 22. november ble Stig Anders Johansen funnet død hjemme hos en nå drapssiktet bekjent på Sortland.

Politiet skriver i en pressemelding at de nå er ferdige med de kriminaltekniske undersøkelsene på stedet hvor 35-åringen fra Stokmarknes ble funnet. Av hensyn til den pågående etterforskningen kan ikke politiet gå ut med mer informasjon om stedet hvor Johansen ble funnet også er åstedet for der drapet har skjedd, heter det i pressemeldingen.

Les også: Mann siktet for drap på Sortland

Kan ha vært død i to uker før han ble funnet



– Den siste sikre observasjonen som er gjort av avdøde var helgen 9. til 11. november. Politiet har derfor grunn til å tro at det var denne helgen Stig Anders Johansen døde. Politiet avventer tilbakemelding fra obduksjonen før man kan trekker noen endelig konklusjon både på tidspunkt og dødsårsak, sier politiinspektør Per Erik Hagen i pressemeldingen.

En mann i 30-årene ble torsdag pågrepet og siktet for forsettlig drap i forbindelse med dødsfallet. Den drepte 35-åringen ble meldt savnet to dager før han ble funnet i forbindelse med en leteaksjon. Politiet har tidligere bekreftet at siktede og avdøde kjente hverandre.

Politiet opplyser at siktede er villig til å forklare seg og forklarer seg greit, men vil ikke av etterforskningshensyn gå inn på hva siktede har forklart i avhør, skriver NRK.

Les også: Mann siktet for drap etter at en annen mann funnet død på Sortland