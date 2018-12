Savnet 18-åring i Trondheim fortsatt ikke funnet

Politiet i Trøndelag vil fortsette å etterforske hva som kan ha skjedd med den savnede Odin Andre Hagen Jacobsen (18), men letingen etter ham er avsluttet.

Søket etter 18-åringen fra Skaun har fortsatt ikke gitt resultater. Politiet opplyser tirsdag formiddag at de har mottatt noen tips i etterkant av bildene som ble frigitt mandag, men de har ikke kommet nærmere et svar på hvor han befinner seg.

Det organiserte søket er nå avsluttet. Politiet sier de er helt avhengige av konkrete opplysninger for å vurdere nye søkeområder. De ber fortsatt publikum om å komme med tips dersom noen har sett 18-åringen eller har informasjon som kan kaste lys over saken.

Den unge mannen ble etterlyst av politiet for en uke siden etter at han ikke kom tilbake etter en tur til Trondheim sentrum lørdag 17. november.

Den savnede er 188 centimeter høy, har normal kroppsbygning og halvlangt blondt hår. Da han sist ble sett, hadde han på seg en sennepsgul dunjakke med burgunder hettejakke under, mørk bukse og svarte sko.

Politiet har tidligere opplyst at han skal ha vært på en fest sammen med noen andre ungdommer denne lørdagskvelden. De har forklart at de skilte lag for å gå hjem. Jacobsen og kameratene skal ha vært på et hotellrom og drukket øl, har vennene sagt i politiavhør. Da de skilte lag om morgenen, skal 18-åringen ha sagt at han skulle finne en buss for å komme seg hjem til Skaun, men den gikk først på formiddagen.