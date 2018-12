Klart for prosedyrer i Jemtland-saken

Rettssaken har pågått i to uker i Hedmarken tingrett. Nå er det tid for avsluttende prosedyrer i Janne Jemtland-saken.

Påtalemyndigheten mener det var den tiltalte ektemannen som holdt i pistolen og som avfyrte skuddet som traff Janne Jemtland. Aktor mener de kriminaltekniske undersøkelsene og vitneforklaringen til den eldste sønnen, som lå våken og hørte alt som skjedde, underbygger det.

– Det retten skal ta stilling til er om tiltalte skjøt sin kone den natten. Etter vår mening er bevisene tilstrekkelige til det, har statsadvokat Iris Øsp Lydsdottir Storås sagt til NTB.

Hun vil be retten finne den 47 år gamle tobarnsfaren skyldig i å ha drept guttenes mor.

Allerede før prosedyrene skal holdes, har forsvarerne i saken varslet at det vil bli lagt ned påstand om frifinnelse etter tiltalen for drap.

– Han erkjenner skyld for håndteringen av kroppen i ettertid og tar innover seg at det er en straffbar handling, men det er ikke det han er tiltalt for her i denne saken, har en av hans forsvarere, advokat Ida Andenæs, uttalt til NTB.

Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen vil legge ned krav om erstatning på vegne av parets to sønner.

Faren har hele tiden nektet straffskyld og hevdet at det som skjedde om natten 29. desember i fjor, var en ulykke og at Janne Jemtland selv holdt i pistolen som gikk av rett mot pannen hennes.

Han har imidlertid erkjent at han skjulte liket etterpå ved å kaste det i Glomma, langt fra hjemstedet i Brumunddal.