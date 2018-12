Tater-stiftelse får ikke tilbake kontrollen over fondsmidler

Til tross for at stiftelsen som forvaltet et oppreisningsfond for taterfolket, har blitt renvasket, får de ikke tilbake kontrollen over midlene.

Stiftelsen romanifolket/taternes kulturfonds tidligere styreleder og lederen for Taternes Landsforening, Holger Gustavsen, reagerer på at regjeringen fikk stortingsflertallet med seg tidligere i høst på vedtaket om å overføre hele ansvaret for oppreisningsmidlene til taterfolket på permanent basis fra Stiftelsen romanifolket/taternes kulturfond til Kulturrådet. Han mener det har blitt gjort på helt feil grunnlag. – Dette var penger som var ment å skulle bidra til å gjenoppbygge taterfolkets kultur og språk, som en oppreisning for statens langvarige assimileringspolitikk og overgrep mot folket vårt. Da er det også folket som vet hvilke behov vi har og hvordan pengene best kan fordeles, sier Gustavsen til Klassekampen. I 2004 vedtok Stortinget å gi taterfolket oppreisning i form av et fond på 75 millioner kroner. Fram til i fjor ble midlene forvaltet av Stiftelsen romanifolket/taternes kulturfond, men stiftelsen ble slått konkurs etter at tre styremedlemmer ble avsatt som følge av en kritisk rapport fra Stiftelsestilsynet. Til tross for at Stiftelsesklagenemnda har renvasket stiftelsen og opphevet vedtaket om å avsette styrets medlemmer, som Vårt Land omtalte mandag, er det Kulturrådet som skal overta ansvaret for midlene. (©NTB)