Amundsen åpen for alternativer til EØS

Per-Willy Amundsen (Frp) sier han forstår fagbevegelsens bekymring for EØS-avtalen, og sier han er åpen for å se nærmere på alternative avtaler med EU.

I Klassekampens EØS-måling forrige uke var det Frp-velgerne som sammen med Rødt- og Sp-velgere som var mest EØS-skeptiske. Per-Willy Amundsen, medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for Frp, sier til Klassekampen tirsdag at forklaringen er utviklingen i EU.

– EU klarer ikke å begrense seg. Deres inngripen i nasjonalstaten ser ikke ut til å ha noe metningspunkt. EØS-avtalen går inn i områder det er vanskelig å forstå, sier Amundsen til avisen, og mener EU involverer seg på altfor mange områder.

Fellesforbundets største avdeling, avdeling 5, har vedtatt å gå imot EØS-avtalen. Under Fellesforbundets siste landsmøte var det bare et knapt flertall for EØS.

Den tidligere statsråden sier han forstår fagbevegelses bekymring, siden yrkesgrupper opplever press fra utenlandsk arbeidskraft.

– Det bidrar til å holde lønnsutviklingen nede. Det er problematisk, sier Amundsen, som sier at det er grunn til å se nærmere på om EØS er en god tilknytningsform for Norge.

– Vi bør absolutt se nærmere på alternative tilnærminger til EU.

