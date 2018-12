Politiet arbeider bredt i søket i Ørsta

Leteaksjonen i Ørsta etter polske Maja Justyna Herner (25) i Ørsta har pågått i fem dager, men var mandag fortsatt resultatløs.

– I den fasen vi nå går inn i av etterforskningen, undersøker vi bredt. Vi har ikke låst oss til noen teori om hva som har skjedd henne. Politiet har ingen holdepunkter for at det har hendt noe straffbart, opplyser politiadvokat Inger Myklebust Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt mandag ettermiddag.

Etter det politiet vet, skulle 25-åringen gå en kort tur til Saudehornet i Ørsta. Siden da er det ikke gjort noe funn som indikerer hva som har skjedd med henne, eller gjenstander som kan knyttes til kvinnen. Teledata tyder på at hun har vært i fjellet.

Politiet opplyste søndag at de ikke lenger regner med å finne 25-åringen i live. Leteaksjonen gikk da over til søk etter antatt omkommet.

Stort materiale

Fra onsdag kveld 21. november fram til søndag har det vært en omfattende redningsaksjon. De siste to dagene var mer enn 300 personer med ute i terrenget, spesielt mange frivillige.

Det har vært brukt varmesøkende kamera fra helikopter, alle kjente aktuelle løyper og stier er gått opp. Videre er det gjennomført grov- og finsøk, spesielt i området fra bilen til den savnede og ut og opp i de retningene som leder fra parkeringsplassen.

Søndag ettermiddag leverte politihelikopteret over 2.600 fotografier til støtte for politiets videre undersøkelser.

– Nå må vi planlegge bruken av disse ressursene videre. Sammen med bildematerialet fra politihelikopteret legger vi også til alle dataene vi nå får inn fra Røde Kors, inkludert logger fra hvor vi faktisk har vært i terrenget, sier politiadvokaten.

Kartlegger bevegelser

– Det er svært viktig at vi fortsatt kan komme i kontakt med vitner som har vært i fjellområdet etter klokka 12 onsdag 21. november. De kan sitte på viktige observasjoner om hvor hun har gått og hva som har skjedd med henne, sier Ferstad.

Hun legger til at det har vært svært mye folk ute i det aktuelle turområdet denne dagen.

– Selv om vitnene selv ikke mener at de har sett noe som er relevant, er det viktig for politiet å komme i kontakt med dem direkte. Vi prøver nå å danne oss et bilde av alle som var i området, hvor de var og når de var der. Vi er også svært interessert i å få tilgang til foto- og filmopptak som turgåere sitter på, sier politiadvokat Inger Myklebust Ferstad.