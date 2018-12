Høyesterett vil behandle anke i trusselsak fra Rogaland

En 45 år gammel mann som er dømt for å ha forsøkt å instruere sønnen sin til å drepe søsteren, får anken behandlet i Høyesterett.

Ankeutvalget har nå besluttet at anken over dommen fra Gulating lagmannsrett 10. september skal behandles i Høyesterett. 45-åringen ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder. Han ble også idømt kontaktforbud med datteren i fem år.

Anken over dommen gjelder straffeutmålingen. I tillegg er det begjært ny behandling av erstatningskravene som beløper seg til sammen 175.000 kroner for de to barna.

Mannen truet både sønnen og datteren, ifølge dommen fra lagmannsretten. Flest trusler ble sendt til sønnen, og mannen instruerte i disse meldingene sønnen om å drepe sin søster, fremgår det av dommen.

Faren mente datteren hadde skadet familiens ære ved å få seg en åtte år eldre kjæreste, skrev Stavanger Aftenblad.

Han ble først dømt i Dalane tingrett for mishandling av barna. Dommen ble anket, og lagmannsretten frifant ham for dette. I stedet ble han dømt for trusler.

En av truslene lyder som følger: «Om de får meg tilbake til Norge nå, de vil få meg tilbake, da skal jeg gjøre deg og din søster til kebab!".

Lagmannsretten mente at et av forholdene han er funnet skyldig i, nærmer seg forsøk på medvirkning til drap, ettersom han forsøkte å instruere sønnen i å drepe søsteren, som i dag lever på hemmelig adresse.