To personer er pågrepet etter et ran i Raufoss Bingosenter i Oppland søndag kveld. De to blir avhørt mandag.

De siktede skal ha truet til seg et ukjent pengebeløp fra ranet, som politiet fikk melding om klokka 19.30. Politiet ønsker fortsatt tips fra publikum som kan ha sett noe ved senteret søndag kveld eller som kan ha andre opplysninger i saken. – Det var én person i bingolokalet, opplyste operasjonsleder Marianne Brun i Innlandet politidistrikt til NTB.