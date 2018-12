Flytedokk sank på Sotra – ingen skadd

Én person havnet i vannet etter at en historisk flytedokk sank ved CCB på Ågotnes på Sotra mandag. Nødetatene og en redningsskøyte rykket ut til stedet.

Første melding lød på at det var en kran som hadde veltet ved verftet, og at flere personer var havnet i sjøen. Etter kort tid meldte politiet fra om at alle som arbeidet på stedet, raskt ble gjort rede for. Deretter ble det kjent at det ikke dreide seg om en kran, men om en flytedokk.

Administrerende direktør Kurt Rune Andreassen i CCB sier det ikke dreier seg om en kranvelt, som opprinnelig meldt, men om en historisk flytedokk.

– Det er dokken som har gått ned. Vi har brukt halvannet år på å sette den i stand og gjøre den klar for operasjon. Dette er en trist dag, sier han til Sysla.

– I forbindelse med dokking av et fiskefartøy gikk dokken og en lekter til bunns. Ukjent årsak. Én person havnet i sjøen. Ingen personer er skadd, og det er heller ingen skader på fiskefartøyet som skulle dokkes. Vi undersøker videre om hendelsesforløpet, skriver politiet i sin egen oppdatering.

Den 106 år gamle dokken ble bygget i England i 1912 og brakt til Norge i 1994. I fjor ble den kjøpt av CCB og har siden vært under oppussing. Den splitter nye slaktebåten Norwegian Gannets skulle vært første båt inn i den nyrestaurerte dokken.