Dette er blant de ventede hendelsene i mandag 26. november.

Søk etter savnet kvinne i Ørsta

Politiet fortsetter mandag søket etter den 25 år polske kvinnen som har vært savnet siden onsdag forrige uke. Politiet tror kvinnen er død.

25 år gamle Maja Justyna Herner har vært savnet siden hun la ut på tur til Saudehornet i Ørsta.

Flere krisemøter om Ukraina

Ukrainas parlament har mandag et ekstraordinært møte for å vurdere å innføre unntakstilstand etter det russiske angrepet på ukrainske fartøy. Det ukrainske militæret skal også møtes.

FNs hovedforsamling holder også et krisemøte.

Brexit-forhandlingene fortsetter

Søndag godkjente EUs stats- og regjeringssjefer brexitavtalen med Storbritannia. Mandag holder EU ministermøte i Brussel for å diskutere utkastet til avtalen.

Samtidig som det politiske spillet pågår i Brussel, kvesses knivene for et brexit-oppgjør i Parlamentet i London.

EU-toppmøte om utvikling

Utviklings- og bistandsministrene i EU-landene skal møtes i Brussel mandag. Der skal de blant annet diskutere investeringsplaner for Afrika samt spørsmål knyttet til menneskerettigheter og likestilling.

Mens EU-møtet foregår, besøker den norske utviklingsministeren Nikolai Astrup Kenya og Tanzania.

Rettssak etter Charlottesville-drap

Mandag starter rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha kjørt inn i en folkemengde og for å ha drept en kvinne under en antirasistisk demonstrasjon i Charlottesville i USA sommeren 2017.

Mannen er tiltalt for drap og hatkriminalitet.

(©NTB)