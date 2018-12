Søket etter savnet kvinne (25) i Ørsta fortsetter

Politiet fortsetter mandag søket etter den 25 år gamle polske kvinnen som har vært savnet i fem dager. Politiet tror kvinnen er død.

25 år gamle Maja Justyna Herner har vært savnet siden hun onsdag forrige uke gikk ut på tur til Saudehornet i Ørsta.

Politiet opplyste søndag at de ikke lenger regner med å finne 25-åringen i live, så redningsaksjonen gikk søndag ettermiddag over til å være et søk etter antatt omkommet. Nye søk vil bli gjort mandag.

– Det er planlagt møter om søket mandag formiddag. Da vil det bli lagt planer for videre søk. Det er ikke langt noe konkrete planer per nå, sier operasjonsleder John Bratland i Møre og Romsdal politidistrikt klokken 4.30.

Telefonspor

Søndag opplyste politiet at telefonspor tyder på at kvinnen har vært i fjellet. Ifølge politiet hadde den savnede kvinnen to mobiltelefoner, en med polsk og en med norsk nummer.

– Den ene fant vi i bilen hennes, så politiet har grunn til å tro at hun hadde med seg den andre på tur. Teledata som politiet har innhentet, viser at den har vært i dekningsområdet som fjellpartiet omfatter. Telefonen har likevel på et tidspunktet gått ut av nett, sier etterforskningsleder Inger Myklebust Ferstad til Møre-Nytt.

Teorien til politiet er at telefonen hennes gikk tom for strøm, siden den datt ut av telenettet. Selv om politiet har bevis på at kvinnen har vært i fjellområdet, kan de ikke bekrefte at hun har vært på Saudehornet.

Stor leteaksjon

Politiet opplyste også søndag at de vil få kartlagt hvem som har vært i terrenget i området mot Saudehornet og Skåla fra onsdag. De ønsker også å få tilsendt fotografier og filmopptak.

Det er opprettet elektronisk tipsmottak for skriftlige tips og innsending av foto og video på politiets nettsider.

Nærmere 300 personer har vært med og lett etter 25-åringen. Folk fra Røde Kors, Sivilforsvaret, andre frivillig, hundeekvipasjer og mannskaper fra politiet har vært med på å lete. I tillegg har et helikopter fra Oslo politidistrikt tatt bilder av de mer utilgjengelige delene av fjellpartiet.

Polske Maja Justyna Herner bodde på Ørsta. Hun dro på tur i 13.30-tiden onsdag. Det siste politiet vet om hennes bevegelser er at hun en time seinere parkerte bilen sin ved parkeringsplassen der stien opp til Saudehornet begynner.