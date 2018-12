Bingo ranet i Raufoss

To personer tok seg søndag kveld inn i et bingolokale på Raufoss i Vestre Toten og truet til seg et ukjent pengebeløp, melder politiet.

Politiet fikk melding om ranet i 20-tiden søndag kveld. – Vi vet lite foreløpig. To personer har truet til seg et pengebeløp. Det var én person i bingolokalet, opplyser operasjonsleder Marianne Brun i Innlandet politidistrikt til NTB. Hvor mye personene kan ha kommet unna med, er foreløpig ukjent. Politiet ber publikum som kan ha observert noe angående ranet, ta kontakt.