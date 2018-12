Person siktet for å ha påsatt brann i hybelleiligheter

En person er siktet for å ha påsatt brannen i en brakkerigg med tre hybelleiligheter i Orelunden i Mandal lørdag kveld.

– Vi har pågrepet en person i forbindelse med brannen. Personen er siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Politiet kan ikke gå ut med ytterligere opplysninger nå av hensyn til etterforskningen. Vi etterforsker saken både taktisk og teknisk, sier operasjonsleder Eyvind Formo hos Agder politidistrikt i en pressemelding søndag kveld.

Klokken 21.44 lørdag fikk politiet melding om at et bygg i Mandal var fullstendig overtent. Hybelleilighetene ligger på Orelunden på Skinnsnes like øst for Mandal og er tilknyttet Orelunden omsorgssenter. Ifølge politiet var det ingen hjemme.

– Søndag har politiet etterforsket saken, og det har ført til at en person nå er siktet i saken. Personen er ennå ikke avhørt av politiet, sier Formo.

Politiet er interessert i å komme i kontakt med publikum som har gjort observasjoner i det aktuelle området før brannen startet.