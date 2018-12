Dette er blant de ventede hendelsene søndag 25. november.

FN-dag mot vold mot kvinner

Fakkeltog i Oslo i forbindelse med FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Titusenvis demonstrerte lørdag i flere europeiske byer i opptakten til markeringen.

Temaet er særlig blitt aktualisert i kjølvannet av metoo-bevegelsen.

EU-toppmøte om brexit

Storbritannias statsminister Theresa May skal forsøke å sikre skilsmisseavtalen og skissen for fremtidige bånd til Europa under EU-toppmøtet i Brussel søndag.

Hvordan May skal klare å få gjennomslag for avtalen på hjemmebane, er fortsatt i det blå. Selv har hun varslet at hun vil reise landet rundt de nærmeste ukene for å overbevise folk.

Folkeavstemninger i Sveits

Det holdes flere folkeavstemninger i Sveits, temaene er blant annet hvilke muligheter såkalte «sosialhjelpsdetektiver» skal ha til å overvåke, i tillegg til spørsmål om nasjonal selvråderett og forholdet til EU, samt subsidier til kvegdrift.

Copa Libertadores-finale

Copa Libertadores-finalen mellom River Plate og Boca Juniors er utsatt til søndag etter at spillerbussen til Boca Juniors ble angrepet.

Forholdet mellom de to argentinske klubbene er blant de mest intense rivaliseringene i fotballverdenen.

