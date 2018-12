Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 25. november.

Båtulykke ved Kragerø

Det ble satt i gang en leteaksjon etter at en mann varslet om en båtulykke mellom Skåtøy og Jomfruland natt til søndag. Mannen tok seg selv til legevakten i Kragerø med båt. Han hadde hodeskader, og bevisstheten hans var varierende.

Det viste seg etter hvert at mannen hadde vært alene i båten og hadde truffet en holme.

Hemmelig «plan B»

Sunday Telegraph hevder EU-diplomater og medlemmer av Theresa Mays regjering i det skjulte jobber med en «plan B» av frykt for at statsministerens brexit-plan mislykkes.

Nødalternativet utarbeides etter at 91 konservative parlamentarikere har indikert at de vil stemme mot Mays plan.

Påstått gassangrep i Aleppo

En syrisk tjenestemann sier minst 50 sivile får behandling etter det myndighetene sier var et angrep med giftgass utført av syriske opprørsgrupper i Aleppo.

Syrias statskanal sendte natt til søndag bilder av de sivile ved et sykehus i byen. Observatørgruppen SOHR sier det er en stank av gass i Aleppo etter at prosjektiler ble avfyrt.

Wroldsen vant P3-prisen

Ina Wroldsen stakk av med den gjeveste prisen under lørdagens P3 Gull. «Wroldsen er en artist og låtskriver i et verdensformat», skriver juryen i begrunnelsen for utdelingen av årets P3-pris.

Cezinando ble årets liveartist, mens Boy Pablo vant kategorien årets nykommer. Årets låt, stemt fram via p3.no, ble «Strangers» med Sigrid.

Zucca ute da Rangers tapte

Mats Zuccarello var ikke med i troppen da New York Rangers tapte 3–5 for Washington Capitals på Madison Square Garden.

Zucca kjente seg torsdag beder etter å ha slitt med lyskeproblemer, men nordmannen var ikke med i troppen mot Capitals.

