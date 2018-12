Mann i 20-årene mistenkt for promillekjøring etter båtulykke ved Kragerø

En stor leteaksjon ble satt i gang da en mann i 20-årene varslet om en båtulykke ved Kragerø natt til søndag. Mannen er mistenkt for promillekjøring.

Mannen som varslet om ulykken, kom til legevakten i Kragerø med båt. Politiet opplyser på Twitter at han hadde hodeskader og at bevisstheten hans var varierende.

– Han sier han har vært involvert i en båtulykke og at flere personer havnet i vannet, fortalte operasjonsleder Tore Grindem i Sørøst politidistrikt til NTB. Den første meldingen om ulykken, som skulle ha skjedd mellom Skåtøy og Jomfruland, ble lagt ut klokken 0.42.

Senere ble det klart at mannen var alene i båten og at han har gått på et skjær før han tok seg inn til legevakten. Mannens båt er løftet på land.

Søndag morgen bekrefter politiet at mannen i 20-årene sannsynligvis ikke var helt edru da han kjørte båten.

– Vi mistenker at mannen har kjørt med promille , sier operasjonsleder Marianne Mørch i Sørøst politidistrikt til NRK.

Hvit farge og glassfiberbiter som samsvarer med skadene på båten er funnet på en holme. Båtføreren er i 20-årene og bor i Kragerø kommune.

– Vi vet ikke hvor store skader han har fått. Han ligger nå på sykehuset i Skien, og han skal avhøres. Om det blir i løpet av søndag er usikkert, sier Mørch.

På det meste søkte redningshelikopter, redningsskøyta Uni Kragerø, en politibåt og brannfolk i båt etter en mulig annen båt eller personer som kunne ha havnet i sjøen. Røde Kors Hjelpekorps sendte redningsdykkere fra Bamble og Skien for å bistå etter ulykken. Søket ble avsluttet ved 3.30-tiden.