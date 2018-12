Liten gutt gjennom isen i Sandnes i Rogaland - berget på land

To små gutter er berget på land fra Frøylandsvatnet i Hommersåk i Rogaland etter at de gikk ut på isen og en av dem havnet i vannet.

To voksne har deltatt i redningen av barna. Alle er på land, melder politiet i Sørvest på Twitter.

– Et barn har vært under isen og ett i oppe på isen. Det var to forbipasserende som så hva som skjedde og hjalp dem på land. De to barna er begge under fem år gamle, men det ser tilsynelatende ut til å ha gått bra, sier operasjonsleder Olaug Bjørnstad i Sørvest politidistrikt til NTB.

Politiet meldte om hendelsen klokken 12.04 lørdag formiddag.

Gutten som gikk gjennom isen og den ene av de voksne er brakt til sykehus fordi de var noe nedkjølt.

