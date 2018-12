Dette er de viktigste nyhetene fra natten til lørdag 24. november.

Klart nei til abortinnstramming

Et overveldende flertall er for å beholde dagens abortlov som den er. Bare 5 prosent vil stramme inn adgangen til abort ved alvorlig sykdom.

Mens 76 prosent sier at de vil la loven stå som den er i dag, mener 11 prosent at muligheten til å ta abort ved alvorlig sykdom bør utvides, viser en undersøkelse Ipsos har utført for Dagbladet.

Søk etter savnet båt

Søket etter en savnet fritidsbåt med en mann om bord i nærheten av Fedje fortsetter gjennom natten og trappes opp når det blir lyst igjen. Natt til lørdag deltar fire båter fortsatt i søket.

– Vi har ikke gjort noen funn ennå, og sannsynligheten for å finne noe øker dessverre ikke i nattemørket, sier redningsleder Eric Willassen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge ved 1-tiden i natt.

Ni drept i Libya

Minst ni personer er drept i et antatt IS-angrep på en politistasjon i ørkenbyen Tazerbo i Libya. Elleve andre er bortført.

Det er medlemmer av den ytterliggående islamistgruppen IS som står bak fredagens angrep, ifølge lokal politi. Blant de bortførte er det sivile og en sikkerhetssjef.

Få land har samtykkelov

Amnesty International kritiserer voldtektslovene i flere europeiske land og påpeker at kun 8 av 31 land i Europa har samtykkelover.

De resterende 23 landene krever vold, trusler, tvang eller at en person er ute av stand til å gjøre motstand for at gjerningen skal ses på som voldtekt. I Norge anses seksuell omgang med barn under 14 år også som voldtekt.

