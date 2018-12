Lasteskip i nestenkollisjon kort tid før fregattulykken

Kapteinen på et norsk lasteskip har fortalt politiet at han nesten kolliderte med et mørklagt marinefartøy utenfor Florø rett før ulykken med KNM Helge Ingstad.

Rett før klokken 21 om kvelden 7. november var kapteinen vakt på broen på lasteskipet og var i ferd med å passere en annen norsk båt, skriver Aldrimer.no.

– Skjærende framfor oss, mellom oss to, kommer et krigsskip uten lanterner eller AIS påslått. Det gikk fort. For meg er det umulig å si om dette var en korvett eller fregatt. Det var mørkt og det gikk fort, sier skipperen. AIS er elektroniske signaler som identifiserer skip. På militære fartøy er det ikke uvanlig at AIS er skrudd av.

Ut fra opplysningene kapteinen har gitt om tid og sted, var det neppe KNM Helge Ingstad som passerte ham den kvelden. Fregatten var etter alt og dømme lenger nord på det tidspunktet.

Kapteinen sier han som sjømann har medfølelse med vaktlederen på fregatten, og han er kritisk til den omfattende mediedekningen av skipskollisjonen.

Vest politidistrikt bekrefter at de har avhørt offiserer og mannskap som har møtt mørklagte marinefartøy i tiden før fregattulykken. Politiinspektør Frode Karlsen kjenner ikke til at noen har sagt at de med sikkerhet har møtt en mørklagt KNM Helge Ingstad.

