Flere pågrepet etter slagsmål i Sandnes

Minst tre personer er pågrepet etter en voldsepisode på Sandnes i Rogaland fredag kveld.

Bevæpnet politi rykket ut da det kom meldinger om masseslagsmål i Austråttveien ved 22-tiden. Det ble meldt at en person var knivstukket i låret, men det viste seg å dreie seg om et knivrisp.

– Per nå er tre personer pågrepet. Fortsatt er situasjonen litt uoversiktlig, men en rekke personer er avhørt, tvitrer politiet.

Den ene som politiet har kontroll på, er siktet for å ha rispet to personer med kniv. Barnevernet er koblet inn, for den siktede er under 18 år.