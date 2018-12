Traaseth-avgang møtt med sjokk og tårer i Innovasjon Norge - går til vekstselskap

Reaksjonene på Anita Krohn Traaseths avgang er svært sterke.

Anita Krohn Traaseth har meddelt styreleder Gunnar Bovim at hun fratrer sin stilling som administrerende direktør i Innovasjon Norge i løpet av 2019. Krohn Traaseth blir partner i et norsk vekstselskap.

- Jeg er på femte året på omstillingspost som leder av Innovasjon Norge. Dermed er tiden inne for å overlate roret til andre. Fem år har vært min uttalte anbefaling for perioden en toppleder med store endringsoppgaver bør sitte i samme stilling, og det står jeg ved, sier Krohn Traaseth i en melding.

Når Kampanje tar kontakt med kommunikasjonsavdelingen i Innovasjon Norge er beskjeden at Traaseth ikke er tilgjengelig for intervjuer. Det opplyses heller ikke om hvilket selskap hun skal begynne å jobbe for.

- Jeg har hatt et knallsterkt mannskap i Innovasjon Norge, og sammen har vi klart å levere viktige resultater for et næringsliv i omstilling. Jeg har blitt oppriktig glad i samfunnsoppdragene våre og ikke minst i kollegene mine som har et utrettelig engasjement for oppgavene våre, sier Krohn Traaseth.

Innovasjon Norge-direktøren har ved flere anledninger vært i medienes søkelys. Først gang var helt i starten i 2015, da hun på sin private blogg om ledelse, kalt Tinteguri, skrev innlegget «Ær’e her’e er party». Der kunne Traaseth fortelle at det pågikk en svertekampanje mot henne internt. Den siste saken som nådde mediene var da Traaseth og Innovasjon Norge ansatte Norges rikeste kvinne, Katharina Andresen.

Innovasjon Norge hyret senere inn Deloitte for å gjennomgå rutinene som konkluderte med at det var et forbedringspotensial, men at ingen regler var brudd.

Ansatte i sjokk og flere gråt

Da nyheten om Traaseths avgang ble gitt til de ansatte på et allmøte fredag ettermiddag skal de ansatte ha vært «i sjokk» og stemningen beskrives som «trist». Flere skal også ha grått åpent, får Kampanje vite.

Også Traaseth skal ha vært preget av stunden og skal ha vært lei seg for å si at hun ikke lenger skulle være sjef i Innovasjon i Norge». Tillitsvalgt i Innovasjon Norge, Liv Jorunn Kristiansen i Norsk Tjenestemannslag, vil ikke kommentere reaksjonene internt.

- Jeg vil ikke uttale meg om hva kolleger gjorde på allmøtet. Det eneste jeg vil si er at det negative bildet som er forsøkt skapt i enkelte medier av Traaseths lederstil er langt fra virkeligheten. Derfor er jeg ikke i tvil om at mange kolleger ble lei seg i dag, sier Kristiansen.

- Vært en topp leder

Tillitsvalgt har akkurat kommet ut av et allmøte i Innovasjon Norge der de ansatte ble informert om avgangen.

- Vi synes dette er både overraskende og trist. Vi har hatt et godt samarbeid med henne, sier Kristiansen til Kampanje.

- På hvilken måte er dette overraskende?

- Det er klart at det er overraskende når vi får en sånn beskjed.

- Hva tenker du om timingen for denne avgangen?

- Det vil jeg ikke uttale meg om. Vi har nettopp fått høre dette. Vi har hatt et godt samarbeid og jeg synes det er trist at hun slutter. Hvis jeg skal føye til noe rent personlig, så har hun vært en topp leder, veldig nedpå og lett å forholde seg til.

- Trist og overraskende

Styreleder i Innovasjon Norge, Gunnar Bovin, sier han fikk beslutningen til Anita Krohn Traaseth torsdag kveld. Både styreleder og tillitsvalgte sier det er trist å miste Traaseth.

- Hun orienterte meg om beslutningen sin i går kveld, og det var en trist og overraskende beskjed. Jeg hadde håpet å få beholde Traaseth en stund til, sier styreleder Gunnar Bovim.

Han sier videre at han respekterer hennes valg.

- Innovasjon Norge har gjennomgått en omfattende og imponerende restrukturering under Traaseths ledelse, og det arbeidet skal vi sørge for at videreutvikles fremover.

Gunnar Bovim viser til at selskapet i 2017 leverte tjenester for 7,3 milliarder kroner til norsk næringsliv, en økning på 24 prosent fra 2014.

- I samme periode reduserte selskapet driftskostnadene med seks prosent, og tilbakebetalte rundt 800 millioner kroner i utbytte og overføringer til sine eiere. De to siste årene er Innovasjon Norge også kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver, sier Gunnar Bovim.

- Var hennes avgang ventet?

- Nei, det var en overraskende beskjed. Traaseth varslet sin avgang overfor meg i går kveld, sier Bovim til Kampanje.

- Har det vært konflikter mellom styret og Traaseth den siste tiden?

- Nei, det har ikke vært noen konflikter. Tvert imot. Vi har sammen jobbet med rapporten som Deloitte har laget. Den viste at det ikke har vært noe urent trav, men at det alltid vil være forbedringspotensial.

