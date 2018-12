Leteaksjonen etter den savnede kvinnen i Ørsta fortsetter søndag

Søket etter den 25 år gamle polske kvinnen som har vært savnet i Ørsta siden onsdag, har vært resultatløs. – Leteaksjonen fortsetter søndag, opplyser Røde Kors.

Røde Kors takker alle som møtte opp i letingen etter 25 år gamle Maja Justyna Herner lørdag, skriver Møre-Nytt.

– Vi har dessverre ikke fått det resultatet vi ønsker, så leteaksjonen fortsetter søndag, skriver Røde Kors på sine Facebook-sider.

Leteaksjonen har pågått siden onsdag, og lørdag sperret politiet av et område i nærheten av Skåla og Saudehornet.

– Det stemmer at vi har sperret av et område der vi foretar finsøk, men det er ikke gjort funn av noen person, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

– Vi vil foreta ytterligere undersøkelser i området før vi kommenterer dette mer, sier Ferstad.

Politiet etterlyste tidligere lørdag et vitne som skal ha sittet ved pumpehus 3 i tidsrommet rundt klokken 13.45 til 14.15 onsdag, da den savnede kvinnen var på vei opp Skålaveien i Ørsta.

– Vitnet tok selv kontakt med politiet, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter.

Parkerte ved stien

Rundt 350 frivillige har vært i aksjon lørdag. Sivilforsvaret har stilt opp sammen med mannskaper fra Røde Kors, politiet og fire ekvipasjer fra Norske Redningshunder.

Det er fint, men kaldt vær med minusgrader i leteområdet, så Røde Kors anbefaler alle som vil delta i letingen om å ha med utstyr for en lang dag i fjellet.

– Ha brodder og gjerne staver, da det er glatt i fjellet. Ta med mat og drikke for en hel dag. Frivillige må ha fylt 18 år, råder hjelpeorganisasjonen.

Hadde ikke mobil

25-åringen dro ut på tur i 13.30-tiden onsdag. Ingen har hatt kontakt med henne siden da. Det siste politiet vet om hennes bevegelser, er at hun i 14.30-tiden parkerte bilen sin ved parkeringsplassen der stien opp til Saudehornet begynner. Fjellet ligger 1.303 meter over havet.

I og med at hun bare skulle gå en kort tur, hadde hun ikke noe utstyr med seg, heller ikke mobiltelefon. Hun var ikke kledd for å tilbringe natten ute i terrenget.

Politiet har bedt folk som har informasjon om kvinnen, om å ta kontakt. Hun har langt brunt hår og hadde på seg svarte tights og en ullgenser med ukjent farge.