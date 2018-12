Dobbeltdrapssak for retten i mars

Rettssaken mot 18-åringen som er siktet for dobbeltdrap i Trondheim, er forhåndsberammet til mars neste år.

Den foreløpige datoen for rettssaken – 18. mars – kommer fram i en fengslingskjennelse denne uken, skriver Adresseavisen. Da ble varetektsfengslingen av 18-åringen, som opprinnelig er fra Afghanistan, forlenget med fire uker. Han skal fortsatt være underlagt brev- og besøksforbud.

Mannen er siktet for å ha drept 17 år gamle Reza Alizada og 19 år gamle Nasratullah Hashimii i en leilighet i prinsens gate i Trondheim sentrum i september. Siktelsen omfatter også drapsforsøk på en 19 år gammel mann.

Politiet har tidligere påpekt at det er svært viktig for dem å få avhørt et sentralt vitne uten at siktede kan påvirke forklaringen til dette vitnet. I fengslingskjennelsen onsdag kommer det fram at det aktuelle vitnet fortsatt ikke er avhørt.

