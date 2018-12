Rekordoppslutning for EØS-avtalen på ny måling

Oppslutningen om EØS-avtalen er på vei opp, ifølge en ny måling. Samtidig er EU-motstanden mindre enn på lenge.

Det viser en ny undersøkelse Sentio har gjort på oppdrag fra Klassekampen og Nationen.

60,2 prosent av de spurte sier at de ville ha stemt ja dersom det var folkeavstemning om EØS-avtalen i morgen. Det er den høyeste oppslutningen om EØS som Sentio har målt for de to avisene noen gang.

21,5 prosent svarer samtidig at de ville ha stemt nei, mens 18,3 prosent ikke vet hva de ville ha stemt.

Ifølge målingen har nordmenn også blitt mer for EU. 64,3 prosent av de spurte svarer at de ville ha stemt nei til EU om det var folkeavstemning i morgen, mens 25,5 prosent ville ha svart ja. Det er den mest EU-vennlige målingen Sentio har gjort for Klassekampen og Nationen siden april 2011.

– Det er solid motstand mot EU-medlemskap, men vi kan ikke være fornøyd med at andelen motstandere minker. For fire år siden var 74 prosent mot EU. Det viser at vi må være i beredskap, og opprettholde den kritiske kunnskapen om EU, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland til Klassekampen.

Et representativt utvalg på 949 personer over 18 år er spurt i undersøkelsen.