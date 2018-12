Mann siktet for drap etter at en annen mann funnet død på Sortland

En mann er siktet for drap etter at en annen mann er funnet død på Sortland i Vesterålen.

Den døde er en mann i midten av 30-årene fra Vesterålen. Han ble funnet da politiet gjorde undersøkelser etter at mannen var meldt savnet.

En mann i slutten av 30-årene er pågrepet og siktet for forsettlig drap. Han blir fremstilt for varetektsfengsling fredag, opplyser Nordland politidistrikt i en pressemelding sent torsdag kveld.

Åstedet er sperret av. Politiet holder vakt rundt adressen drapet skal ha skjedd. De vil ikke si noe til mediene, og henviser til pressemelding. Politiet opplyser at det vil komme mer informassjon på et senere tidspunkt.

Ingen folk å se rundt sperringene og veldig rolig i området.

Drapet har skjedd i selve byen hvor det bor i underkant av 6.000 innbyggere.

Politiet i Nordland har bedt om bistand fra Kripos.