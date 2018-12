Fregatthavariet forsinker rapport om redningshelikoptervelt

Statens havarikommisjon er sterkt forsinket med sin rapport om helikoptervelten på Sola i fjor. Nå fører havariet til Helge Ingstad til ytterligere forsinkelse.

Ulykkesrapporten skulle opprinnelig være klar i løpet av første halvår. Så ble den utsatt til september/oktober. Deretter til midten av november. Nå er den utsatt igjen, skriver Stavanger Aftenblad.

– Fregatten tar all tiden vår for øyeblikket, så rapporten vil bli noe forsinket, opplyser havariinspektør Håkon Sitre i Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF). Han tror likevel at den vil bli levert innen årsskiftet.

Det var i november i fjor at det splitter nye redningshelikopteret av typen AW101, som hadde ankommet Sola fra Storbritannia bare fire dager før, veltet utenfor hangaren under testing. Det var to piloter om bord, men ingen ble skadd.

Ifølge Stavanger Aftenblad vil det koste nærmere 99 millioner kroner å reparere helikopteret, som nå befinner seg i fabrikken i Yeovil. Helikopteret vil etter alt å dømme ikke være tilbake på basen på Sola før høsten 2019.