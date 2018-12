Politiet advarer mot LSD-ruter med eventyrmønster

Så langt i år har politiet registrert 476 narkotikasaker begått av ungdom under 18 år, mot 308 i hele fjor.

– På disse bildene ser du LSD-ruter og ecstasy-tabletter. Politiet vil på det sterkeste advare mot disse illegale stoffene! LSD-rutene med eventyrmønster beslagla politiet hjemme hos en 17-åring i Stavanger nå i november, skriver politiets nettpatrulje på sin Facebook-side torsdag morgen.

Hjemme hos en annen 17-åring i Stavanger, beslagla politiet 200 ecstasy-tabletter og 54,8 gram marihuana.

476 saker så langt i år

Videre opplyser politiet at de den siste tiden har gjort flere, større narkotikabeslag enn det som har vært vanlig.

Så langt i år har politiet registrert 476 narkotikasaker begått av personer under 18 år i politidistriktet, mot 308 i hele fjor.

– Mye tyder på at LSD, ecstasy og marihuana er blitt mer utbredt den senere tid, og vi ser også at antall narkotikalovbrudd begått av personer under 18 år øker, skriver politiet og som videre forklarer virkningen av LSD:

– Mister realitetsbildet

– LSD har en svært kraftig virkning. Dosene er små, ofte dryppet på papirbiter eller plastbiter med spesielle motiv. Når man inntar dette mister man realitetsbildet, føler seg i transe og utenfor sin egen kropp. Man får illusjoner som kan gå over i hallusinasjoner, som kan fremkalle vrangforestillinger, angst og panikkanfall. Ecstasy er nesten alltid tabletter med ulike farger, og kan gi livstruende komplikasjoner på grunn av virkninger på hjerte, kar, blodtrykk og kroppstemperatur.

