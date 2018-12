Sporveien: Oslos trikkepark skal være skiftet ut innen 2024

Fra 2021 vil det bli satt inn én ny trikk hver 14. dag i Oslo. Målet er at hele dagens trikkepark skal være erstattet med 87 nye trikker innen 2024.

– Når vi kommer til 2020 skal byen være klar for å ta imot nye trikker. Ambisjonen er å grave én gang. Da gjør vi også mange andre ting enn å legge nye skinner, sier konsernsjef Cato Hellesjø i Sporveien AS til NTB.

Det som i dag oppleves som stengte gater og hull i veien, vil fra 2020 være en oppgradering av bybildet der den nye trikken skal skinnesettes.

– De neste to årene dreier seg om forberedelse til innsetting av de nye trikkene. Veldig mange steder benytter vi også anledningen til å oppgradere vann- og avløpsrør, samt gjøre forbedringer i byrommet.

Torsdag orienterte Hellesjø pressen om Trikkeprogrammet i Oslo, og ifølge direktøren går prosjektet på skinner mot gjennomføringsfasen. Det spanske selskapet CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA) er valgt som leverandør, om enn mot noen protester fra konkurrenten Siemens etter anbudsrunden.

– Trikkene deres er større, bredere og har et moderne uttrykk. De har seks doble dører som gjør på- og avstigning raskere, og hver trikk skal kunne frakte 220 passasjerer. Det neste halve året skal vi bruke til å legge siste hånd på det innvendige designet, forklarer Hellesjø.

Allerede om to år skal de første trikkene ankomme Oslo for å testes. Deretter skal de 87 trikkene leveres og settes i omløp i løpet av en 36 måneders periode – fra 2021 til 2024. Det vil si at det kommer en ny trikk til Oslo hver 14. dag fra 2021.