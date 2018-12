Skredfaren i Trollstigen større enn antatt

En rapport viser at et av Norges mest kjente turistmål – Trollstigen – er langt mer skredutsatt enn tidligere antatt.

Den nye rapporten viser at steinblokker kan utløse store skred over veien. «Skredfaren overgår akseptabel risiko», heter det i rapporten NRK har fått tilgang til. Av den grunn vil Statens vegvesen snarest starte radarovervåking av Trollstigen.

– Vi vet at det siste raset i Trollstigen helt sikkert ikke har gått, og det er en usikkerhet vi nok må leve med. Det er helt klart at det i dag aldri hadde blitt bygget en vei over Trollstigen slik vi ser den i dag, sier ingeniørgeolog Halgeir Dahle i Vegvesenet til Åndalsnes Avis.

Han legger til at de sikkerhetsforskriftene som gjelder for nye veier i dag, ikke kan brukes på eldre veier annet enn som retningsgivende og som et redskap til å redusere farene og usikkerhetsforholdene som er der.

– Per i dag har vi ingen måter å måle bevegelsene i fjellet på. Nå bruker vi bare trente øyne. Derfor vurderer vi radarovervåking, slik som ved Mannen, sier Dahle som er en av dem som har laget rapporten om den nye naturfarevurderingen av veistrekningen.

Lederen for samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim (Sp), håper de får med seg staten på å utføre sikringsarbeid, siden dette er en nasjonal turistvei.

Hun mener det enkleste tiltaket er å stenge veien, men det er ikke ønskelig.

– Vi vil ikke ha en situasjon som ved Veslemannen, der det blir stengt én dag og åpnet den neste. Å stenge veien her vil dessuten ramme flere enn det gjør ved Mannen, sier Sørheim.

I Trollstigen kan det være tusenvis av besøkende daglig i høysesongen.

