Ap og LO mener NHO og regjeringen har trigget EØS-motstand i fagbevegelsen

EØS-motstanden vokser i fagbevegelsen. Regjeringen og NHO har provosert den fram, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Støre og Gabrielsen advarte begge kraftfullt mot EØS-opprøret som har begynt å spre seg i fagbevegelsen, da de innledet under LO Stats kartellkonferanse onsdag.

Skylden legger de begge på regjeringen og arbeidstakersiden – ikke på avtalen i seg selv.

– Jeg vil gå så langt som å si at arbeidsgiverne har plassert en bombe under EØS-avtalen med sin oppførsel. Og regjeringen sitter med fyrstikkene i hånden, proklamerte Gabrielsen.

– Det gjelder å ikke rette baker for smed. Dette handler først og fremst om en regjering som forholder seg passivt til EØS-avtalens utfordringer, uttalte Støre.

– Uthuler tilliten

Det skapte sjokkbølger langt inn i LO og Arbeiderpartiet da Fellesforbundet største avdeling – Avdeling 5 i Bergen – nylig vedtok å si nei til EØS-avtalen.

Ifølge Klassekampen kan hele LO vippe over på nei-siden, dersom Fellesforbundet følger vedtaket til Bergens-avdelingen.

Et viktig bakteppe var en avgjørelse fra tariffnemnda i høst om at arbeidsgiverne ikke skal være pålagt å betale reise, kost og losji for utenlandske arbeidstakere som reiser til Norge for å jobbe. Dette er en sak fagbevegelsen har vunnet fram med i tre rettsinstanser i Norge, men som NHO valgte å klage inn for ESA, hvor de fikk medhold.

– Når arbeidsgivere i privat sektor ikke respekterer rettsavgjørelser, men tar saker videre inn til ESA, da blir tilliten uthulet, uttalte Gabrielsen.

– Farlig strategi

Gabrielsen advarte arbeidsgiversiden om at stadige omkamper i ESA er en farlig strategi som har nøret opp under den motstanden som nå vokser fram mot EØS-avtalen i fagbevegelsen.

– Ved å ta omkamper om allerede avgjorte saker, har de bidratt til å undergrave oppslutningen ute blant våre medlemmer. Det bør være et kraftig signal til NHO og deres landsforeninger, uttalte han.

Gabrielsen sier dette bekymrer ham fordi EØS-avtalen er den desidert viktigste årsaken til at norske bedrifter enkelt kan konkurrere i Europa på like vilkår med utenlandske konkurrenter.

– Passiv regjering

Gabrielsen og Støre anklager også regjeringen for å ha bidratt til EØS-motstanden.

– Regjeringen gjemmer seg bak EØS-avtalen i sin iver etter økt privatisering og kommersialisering, uttalte Gabrielsen.

Støre mener regjeringen ikke bruker mulighetene som ligger i avtalen til å sette i gang tiltak for å motvirke sosial dumping og andre uheldige konsekvenser av avtalen eller muligheten til å si nei til deler av avtalen.

– Mens den rødgrønne regjeringen kjempet innbitt mot sosial dumping og for allmenngjøring, er denne regjeringen helt passiv, hevdet Støre.

Advarte mot kjøttvekta



Støre advarte EØS-motstanderne i fagbevegelsen om å tro at ting vil bli bedre uten avtale.

– EØS-avtalen sikrer at vårt lille, åpne og utadvendte land får like rettigheter og rettsbeskyttelse når vi ferdes ute med varer, tjenester, folk på jobb, forskning og utdanning, sa han.

– De andre kan ikke bruke kjøttvekta mot oss, fordi vi har et rettsvern. I vår urolige tid vil vi være mer utsatt for den sterkestes rett uten EØS-avtalen, advarte han.

