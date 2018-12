UiO-rektor skuffet over at vikingskipene ikke prioriteres

I KrFs alternative budsjett ble det lovet 20 millioner kroner til nytt vikingtidsmuseum. I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene er museet ikke prioritert.

Kristelig Folkeparti (KrF) gikk inn i forhandlingene med regjeringen med en ambisjon om å sikre 20 millioner kroner til nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo, går det fram av partiets alternative statsbudsjett som ble lagt fram tidligere i november. Nå viser det seg at oppstart av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy ikke er nevnt i den nye budsjettavtalen.

– Vi er skuffet over dette. Det var et av punktene i KrFs liste over krav, og derfor er det synd at dette kravet ikke nådde opp i forhandlingene, sier UiO-rektor Svein Stølen til Uniform onsdag.

Stølen begrenser ikke sin skuffelse til KrF alene, men favner alle regjeringspartiene.

– Jeg er overrasket over at det politiske flertallet ikke ser hvor viktig det er å ta vare på vikingskipene. Spesielt med tanke på den klare dokumentasjonen vi har på hvor skjør tilstanden til skipene er.

Nå setter Stølen sin lit til revidert statsbudsjett i 2019.

– Vi skal gå på politikere og andre for å få dette til. Det er uholdbart at det ikke kom en bevilgning nå.

Stølen er ikke alene om å være skuffet. Det er KrF også.

– Vi er veldig skuffet over at vi i forhandlingene ikke fikk gjennomslag for de 20 millionene vi hadde spilt inn, for å bevare vikingskipene. Sammen med kirkene er dette en del av vår viktigste og stolteste kulturarv, som nå er i ferd med å smuldre opp mellom fingrene våre, sier KrF-stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold til NRK.