Frp-opprør ryster Solberg før sonderinger

Statsminister Erna Solberg (H) vil senke temperaturen på borgerlig side. Frp-leder Siv Jensen mener tilliten er kraftig svekket og utgangspunktet dårlig.

To flasker vin var dråpen som fikk Frp-begeret til å renne over. Uker med frustrasjon over harde utfall fra KrF-leiren fikk fritt utløp og var nær ved å torpedere budsjettenigheten sent tirsdag kveld.

Solberg gjorde alt hun kunne for å avdramatisere feiden mellom Frp og den mulig fremtidige regjeringspartneren KrF etter spørretimen i Stortinget onsdag. Samtidig slo Jensen fast at hun deler frustrasjonen i eget parti.

– Samarbeid handler ikke om å stikke kniver inn i dem man skal samarbeide med. Det handler om å finne en balanse. Det har vi klart så langt. Fordi man har respektert hverandre gjensidig. Men jeg må si at utgangspunktet nå er veldig dårlig, sier Jensen til NTB.

Toppet seg

Sammen med resten av opposisjonen har KrF sørget for å avvikle muligheten til å kjøpe to flasker ekstra vin i taxfree for alle som ikke kjøper tobakk. En klar Frp-seier fra 2014 ble nullet ut midt i budsjettinnspurten.

Dermed gikk Frps påfølgende gruppemøte en time på overtid. Stortingsgruppa sa til slutt ja til budsjettavtalen med tolv mot ni stemmer.

– Gruppemøtet er en reaksjon på taxfree-finten som kommer i kjølvannet av en lang periode med mange harde utfall og karakteristikker av oss, våre tillitsvalgte og våre velgere. Vi er blitt omtalt som kalde mennesker og mye annet. Det er tøffe påstander som treffer hardt, sier Jensen.

Lufte ut raseriet

Frp-veteran Carl I. Hagen forteller om allment raseri på gruppemøtet og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde åpner for å avvikle hele regjeringsprosjektet.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen sier at det ikke bare er KrFs taxfree-finte, men «fem uker der halve KrF har snakket om hvor fælt menneskesyn Frp har, som gjør dette vanskelig».

Solberg gjør nå alt hun kan for å roe gemyttene:

I møte med pressen etter spørretimen gjentok hun gang på gang at de fire partiene på borgerlig side må sette seg rolig ned, snakke sammen, lufte ut og senke temperaturen. Bare slik kan de snakke sammen om vanskelige saker og finne gode kompromisser.

– Alle de fire partiene har absolutt mye å tjene på å få en flertallsregjering, mener hun.

KrF-gjennomslag

Flere av kompromissene som ble forhandlet fram i det borgerlige budsjettforliket smertet de blåblå:

Dragkampen om å fjerne momsfritaket for netthandel under 350 kroner fra utlandet endte med gjennomslag for KrF. Barnetrygden ble justert opp, samtidig som flere må betale den høyeste skattesatsen enn det regjeringen hadde lagt opp til.

Gjennomslagene kom på toppen av et budsjettforslag som blant annet kom KrF i møte med 3.000 nye kvoteflyktninger neste år – langt over Frps primærstandpunkt.

Langt fram

Solberg har bekreftet at det har vært innledende sonderinger mellom regjeringspartiene og KrF parallelt med forhandlingene om neste års statsbudsjett på Stortinget. De har imidlertid stort sett handlet om praktiske spørsmål – så langt.

Jensen mener det fortsatt er et stykke fram til de fire partiene kan begynne å snakke om politikk:

– Først og fremst må vi bygge tillit. Vi må ha samtaler over tid. Det er ikke gjort over natten. Vi må starte med at KrF tar inn over seg at de har tatt et valg om å forsøke med oss, sier Frp-lederen.

