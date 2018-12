KrFs drøm om et NRK-kor kan koste opp mot 200 millioner kroner

I budsjettavtalen fikk KrF inn et krav om at regjeringen skal vurdere å opprette et eget kringkastingskor. Prislappen kan bli høy.

I avtalen mellom KrF og Høyre, Frp og Venstre, heter det følgende:

«Stortinget ber regjeringen vurdere opprettelsen av et profesjonelt kringkastingskor i tilknytning til NRK som etter modell fra Kringkastingsorkesteret skal ha institusjonelle forutsetninger til å drive stabil kunstnerisk virksomhet på høyt nivå.»

VG har snakket med KrFs Geir Bekkevold, som sitter i Stortingets familie- og kulturkomité. Han sier at koret for eksempel kan lisensfinansiertes over NRK-budsjettet, slik som Kringkastingsorkesteret (KORK).

– Det er en stor korbevegelse i Norge. Vi har noen spydspisser her, men vi mangler et profesjonelt kor som kan sette oss på det internasjonale korkartet, sier han.

Partiet har jobbet lenge med forslaget.

– Summen for et kor, sett i lys av hva Kringkastingsorkesteret koster, kan ligge rundt 200 millioner kroner i året, sier Bekkevold, og understreker at dette kun er et tenkt tall.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen hadde ikke sett forslaget da han ble bedt om en kommentar fra Journalisten.

– Men bak ligger det helt sikkert et ønske om å støtte norsk musikk og korsang. Om den beste måten å gjøre det på, er at NRK oppretter eget kor, eller at man styrker og samarbeider med eksisterende miljøer, er jeg usikker på. Vi får vurdere når vi bedre kjenner intensjonene bak forslaget, skriver Eriksen i en tekstmelding til fagbladet.

