Fikk 100.000 kroner i bot for promille

Nektet for å ha drukket før han kjørte, men ble ikke trodd.

En 51 år gammel mann fra Klepp kommune er nylig dømt for promillekjøring.

Kjøringen fant sted den 3. mars i år omkring klokken 21.15. Han kjørte da en strekning på 1,5 kilometer før han kjørte hjem igjen.

Blodprøve tatt av ham klokken 22.20 viste en promille på 2,51.

51-åringen erkjente ikke straffskyld da han møtte i retten. Dette fordi han hevdet at han hadde drukket etter kjøreturen.

Jæren tingrett var ikke i tvil om at 51-åringen drakk før kjøreturen og at det han drakk etter denne kun var litt øl.

I den forbindelse ble det blant annet vist til et vitne som snakket med 51-åringen da han stoppet i forbindelse med kjøreturen.

I forbindelse med samtalen forsto vedkommende at 51-åringen var full.

Retten viste også til at det var svært lite sannsynlig at 51-åringen skal ha fått en promille på 2,51 i løpet av en periode på 20 til 30 minutter etter at kjøringen var avsluttet til politiet kom til boligen hans.

En sakkyndig mente at da måtte han ha drukket anslagsvis åtte halvlitere med øl i den aktuelle perioden.

Etter en samlet vurdering av bevisene var retten sikker på at 51-åringen drakk alkohol før han kjørte.

Retten kom til at han skulle dømmes til fengsel i 30 dager.

På grunn av en betydelige inntekt ble han også dømt til å betale 100.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i to år og m å avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

Artikkelen ble først publisert av Roganytt / Dagsavisen.no.