Terrorsikring: Opposisjonen nekter å frede regjeringen

Verken Arbeiderpartiet eller KrF vil foreløpig frede regjeringen etter Senterpartiets brannfakkel om at partiet vurderer mistillit i feiden om terrorsikring.

Selv om KrF har avklart at partiet vil søke samarbeid med dagens regjering, nekter partiets parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan å legge bort trusselen om mistillit.

– Dette er en svært alvorlig sak som gjør at vi ikke kan utelukke noen utfall før vår gruppe har konkludert, sier han til NTB.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal avgi innstilling i saken torsdag neste uke.

– Det har vært kjent helt siden Riksrevisjonens rapport kom, at mistillit kan være aktuelt. Det er fremdeles aktuelt, sier kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap).

Riksrevisjonen har flere ganger påpekt svikt i regjeringens arbeid med såkalt objektsikring, som innebærer trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur.

Et eventuelt mistillitsforslag vil bli kjent i forbindelse med kontrollkomiteens innstilling.

Vedum høyt ut

Senterpartiet har foreløpig forholdt seg nokså taust i spørsmålet om mistillit i objektsikringssaken. Men i et intervju med NTB onsdag dro partileder Trygve Slagsvold Vedum til.

– Vi vurderer mistillit på bakgrunn av at regjeringen har gitt mangelfull og feil informasjon til Stortinget, sier han.

Vedum kobler trusselen med at han og partifellene fremmet et omfattende forslag i Stortinget til endringer i beredskapspolitikken. Flere soldater i Heimevernet, flere politifolk i distriktene, forsering av arbeidet med objektsikring og helikopterberedskap for politiet i nord er kjernepunkter i Sps forslag.

– Det viktigste er om regjeringen er villig til å gjøre ting fremover, understreker Vedum.

– Vi utfordrer Høyre og Fremskrittspartiet, men også Arbeiderpartiet til å si hva de tenker om politi og forsvar fremover. I hovedgrepene i beredskapspolitikken har Ap vært enig med Høyre og Frp, sier han.

Erkjenner svikt

Statsminister Erna Solberg (H) vil avvente kontrollkomiteens innstilling før hun gir noen ytterligere vurdering av saken.

– Dette må kontrollkomiteen selv gjøre en vurdering av, også ut fra hva vi har sagt, og realitetene og innholdet i saken. Det skal være en argumentasjon for det, sier hun på spørsmål fra NTB onsdag.

Solberg erkjenner samtidig svikt i arbeidet med objektsikring.

– Vi har innrømmet at det var områder hvor vi burde informert mer sammenhengende, helhetlig og kanskje tidligere om situasjonen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener Sps utspill er mer symbolpolitikk enn realpolitikk og etterlyser sammenheng mellom teori og praksis når partiet truer med mistillit.

– Vi har ikke feilinformert Stortinget, slår han fast.

– Hemmelige prosesser

SV har lenge vært den hardeste kritikeren av regjeringens arbeid med objektsikring og bekrefter at trusselen om mistillit står ved lag.

– Det foregår prosesser i andre partier nå rundt dette spørsmålet, som foreløpig er hemmelige, sier partiets Torgeir Knag Fylkesnes i kontrollkomiteen.

Han vil imidlertid ikke definitivt bekrefte hva SV lander på før innstillingen kommer.

Komitéleder Andersen viser til alvoret i saken, den faktiske tilstanden når det gjelder objektsikring og manglende informasjon til Stortinget som begrunnelser for trusselen om mistillit.

– Vi har ikke konkludert, men har tidligere sagt at vi vurderer saken som svært alvorlig. Det står jeg ved, sier Grøvan.

