Solberg erkjenner svikt om objektsikring

Regjeringen burde informert Stortinget mer sammenhengende, helhetlig og kanskje tidligere om situasjonen for objektsikringen, erkjenner statsministeren.

Opposisjonen vurderer mistillit som følge av regjeringens svikt i arbeidet med å sikre skjermingsverdige bygg og infrastruktur.

– Dette må kontrollkomiteen selv gjøre en vurdering av, også ut fra hva vi har sagt, og realitetene og innholdet i saken. Det skal være en argumentasjon for det, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB onsdag.

– Jeg venter på innstillingen og vil ikke gi noen vurdering før den kommer, legger hun til.

Solberg gjentar samtidig det hun har sagt i høringer om saken.

– Vi har innrømmet at det var områder hvor vi burde informert mer sammenhengende, helhetlig og kanskje tidligere om situasjonen. Når vi ser situasjonen slik den er i dag, mener jeg vi ikke kunne kommet lenger i denne regjeringsperioden, sier hun, og legger til:

– Utgangspunktet var en forskrift om at dette ikke kom til å koste mer penger. Det koster milliarder.

Solberg viser til at det nye beredskapssenteret vil bli avgjørende for å ivareta politiets behov for objektsikring, og at det er en plan for tilstrekkelig sikring i politiet fram mot 2020.

(©NTB)