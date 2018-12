KrF vil ikke utelukke «noen utfall» om terrorsikring

KrF har ikke konkludert, men står fast ved at regjeringens sviktende objektsikring er svært alvorlig, ifølge partiets parlamentariske nestleder.

– Vi har ikke konkludert, men har tidligere sagt at vi vurderer saken som svært alvorlig. Det står jeg ved. Vi skal drøfte dette i vår gruppe de nærmeste dagene, slik at vi i komiteen er klar til å avgi innstilling neste uke, sier Hans Fredrik Grøvan, som sitter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Dette er en svært alvorlig sak som gjør at vi ikke kan utelukke noen utfall før gruppa har konkludert. Grunnlaget ligger i Riksrevisjonens konklusjoner, sier han til NTB.

Grøvan minner om at han tidligere har anklaget regjeringen for å gi et «sminket bilde» av tilstanden for objektsikring.

– Det er en svært alvorlig situasjon som i et gitt tilfelle kan utgjøre en fare for rikets sikkerhet

Han mener også det er en «skjerpende omstendighet» at Riksrevisjonen trakk mange av de samme konklusjonene for to år siden som i sin siste rapport.

KrF-politikeren legger til at partiets interne veivalg, som endte med at man vil forsøke å samarbeide med dagens regjering, ikke endrer hans holdning.

– Vi har vært opptatt av at vi skal holde denne saken atskilt fra det som skjer ellers, sier han.

Saken skal avgis torsdag i neste uke.

