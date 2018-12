18-åring blir begjært fengslet i fire uker etter knivstikking på Blå

Politiet vil be om at den 18 år gamle mannen som er siktet for drapsforsøk på utestedet Blå i Oslo i helgen, varetektsfengsles i fire uker.

Politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt sier til NTB at han også vil be om brev- og besøksforbud og at fengslingsmøtet i Oslo tingrett onsdag ettermiddag går for lukkede dører. 18-åringen møtte opp på politihuset i Oslo mandag kveld sammen med sin forsvarer Thomas Wyller og ble avhørt samme kveld. Politiet hadde da lett etter mannen siden søndag. Voldsepisoden skjedde natt til søndag da to menn i 20-årene ble kritisk skadd inne på utestedet. Ifølge vitner kom to menn ut, blødende fra overkroppen. Tirsdag var begges tilstand stabil. En av dem betegnes som alvorlig skadd. – Siktede knytter seg til åstedet og hendelsen, men han erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk. Han hevder han ikke har brukt kniv mot noen, sa Henriksbø til NTB tirsdag. Mannen er godt kjent av politiet fra mange tidligere saker og har tilhørighet til et kriminelt miljø. (©NTB)