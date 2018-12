Solberg henviser Støres abortspørsmål til KrF-forhandlinger

Statsminister Erna Solberg (H) sier at det er «langt fra sikkert» at abortloven blir endret i regjeringsforhandlinger med KrF.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre fortsetter abortkjøret mot Solberg fra ordinær spørretime sist uke.

– Sånn jeg forstår statsministerens svar i forrige uke, vil den aktuelle lovendringen føre til at kvinner som bærer et alvorlig sykt foster, etter tolvte uke må begrunne abort i sin egen livssituasjon, sa Støre da Solberg møtte til muntlig spørretime i Stortinget onsdag.

– Dersom det ikke er noe i kvinnens livssituasjon som tilsier at hun ikke kan ta vare på et alvorlig sykt barn – hun er ressurssterk, har en stabil familie, jobb, hus, trygt nettverk rundt seg – vil hun da få innvilget abort? – spurte Støre.

Langt fra sikkert

Solberg viste til regjeringssonderinger og forhandlinger med KrF.

– Det er langt fra sikkert at dette blir norsk politikk. Vi mener det er mulig å gjøre endringer som gjør at det som oppleves som diskriminerende i loven kan tas bort, samtidig som kvinners rettigheter ikke svekkes. Men det kan godt tenkes at det ikke er der løsningene ligger i forbindelse med forhandlingene, svarte Solberg.

– Hva som vil være resultatet av en slik forhandling, vil vi ikke vite før en slik forhandling er klar, presiserte hun.

– Ingen refleksjon

Solberg understreket at hun i forrige uke svarte på spørsmål om dette som Høyre-leder, ikke som statsminister.

– Jeg har lagt til grunn de premissene Høyre har lagt til grunn for å være med på endringer i abortloven. Høyres utgangspunkt er at kvinners rolle og stilling ikke skal svekkes, sa Solberg videre.

Støre var ikke fornøyd. Han fulgte opp med å spørre om Solberg ser at det kan være en tilleggsbelastning for kvinnene som søker om abort, når «hennes egnethet skal vektes opp i loven». Solberg svarte at det er krevende for alle kvinner å søke om abort.

– Jeg hører at statsministeren ikke reflekterer over hva dette vil bety for kvinnen, bemerket Støre.

