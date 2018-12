Brev om byrådslederen i Søgnen-saken

Før avtalen mellom kommunen og Astrid Søgnen ble inngått, sendte hennes advokat et brev som omhandler kommunens behandling av Søgnen og byrådslederens ansvar.

Sekretariatet for sentralt varslingsråd bekrefter overfor Dagbladet at det er mottatt et brev før avtalen ble inngått med utdanningsdirektøren, og at avsender var hennes advokat Jan Fougner.

Avtalen mellom arbeidsgiver Oslo kommune og Søgnen ble inngått 13. november. Den innebærer at hun fratrer som utdanningsdirektør 1. desember.

I brevet fremsettes det påstander om at Oslos kommunes behandling av Søgnen kan være i strid med arbeidsmiljøloven. Avsender spør om byrådsleder Johansen, som øverste leder av administrasjonen i kommunen, har ivaretatt sitt ansvar for å sørge for at Søgnen ble behandlet på en god måte, får NTB opplyst fra byrådslederens kontor.

Raymond Johansen sier han de siste ukene har mottatt flere brev og kopier av brev fra Fougner.

– Jeg anser brevene som en del av den juridiske korrespondansen rundt det som var en pågående personalsak og videresendte derfor disse til den som har det løpende ansvaret for å håndtere hennes arbeidsforhold, kommunaldirektør Bente Fagerli. Noe av denne korrespondansen er også sendt kommunen gjennom den sentrale varslingsordningen, sier byrådslederen til Dagbladet.

Brevets innhold skal vurderes i et møte som er berammet denne uken.

