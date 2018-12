Drammenbanen og Askerbanen går som normalt igjen

Togtrafikken går som normalt igjen på Drammenbanen og Askerbanen etter at en signalfeil hindret grønt lys ved Skøyen stasjon i morgentimene.

Signalfeilen oppstod litt før 6.30 onsdag morgen, og Bane Nor meldte om forsinkelser og innstillinger som følger av de tekniske problemene.

Feilen berørte også Flytoget.

Klokken 7.50 opplyste Bane Nor at feilen var rettet opp igjen, men at reisende fortsatt må regne med forsinkelser og innstillinger.

En tilsvarende signalfeil skapte forsinkelser og innstillinger i rushtrafikken på samme strekning tirsdag ettermiddag. Én time var Drammenbanen stengt, før feilen var rettet opp igjen.

